Netflix會員數破2.77億 廣告方案成新寵會員增34％

Netflix推出較便宜的含廣告會員方案，促進今年第2季會員數大增16.5%。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國串流影音平台Netflix近來不斷打擊寄生帳號，同時提供含廣告方案，大力幫助公司營運成長，週四（18日）公布其2024年第2季財報，營收95.59億美元（約台幣3132億元），年增16.8%，另外，該公司進行18個月的含廣告會員方案越來越受歡迎，與去年同期相比，廣告會員數暴增34%

外媒報導，Netflix在2022年會員成長大幅減緩後，公司就規劃許多改善策略，其中包含增加體育賽事直播，如未來3年聖誕節期間直播NFL美式足球比賽等，這同時也為其帶來更多廣告收入，另外也推出支援廣告、收費更低的含廣告方案，吸引更多的訂閱者。

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根據Netflix第2季財報指出，全球付費會員數達到2億7765萬人、年增16.5%，高於 StreetAccount預期2億7440萬人，也較上一季增加805萬人；其營收表現也大幅成長16.8%，營業利潤26.03億美元（約台幣852.8億），營業利潤率27.2%，淨利為21.47億美元（約台幣703.4億）。

不過，Netflix強調，廣告業務仍處於初期階段，目前還不會成為今年或明年驅動營收成長的主要動力，但相信廣告會員持續增加下，2025年將為廣告主實現關鍵的訂閱規模。

儘管營運表現佳，Netflix仍對前景保守看待，稱隨著付費共享的效益減弱，今年第3季付費會員淨增量將低於去年同期，而每位付費會員平均帶來的收入恐與去年同期持平。

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