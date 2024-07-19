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川普實施全面關稅影響大 歐洲恐成最大苦主

2024/07/19 11:37

分析師表示，川普重返白宮可能對進口產品全面課徵關稅，歐洲恐成為最大苦主。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選將在11月登場，隨著共和黨總統候選人川普（Donald Trump）勝選的呼聲不斷增加，川普政府政策對全球經濟的影響也成為市場焦點，分析師指出，川普重返白宮預計將對中國祭出高額關稅，甚至是對進口產品全面課徵關稅，此舉將重創全球貿易，歐洲恐因此成為最大苦主。

高盛（Goldman Sachs）資深策略師貝爾（Sharon Bell）表示，如果川普上任對進入美國的產品全面課徵10％的關稅，這將透過多種方式對歐洲產生嚴重的影響。貝爾認為，這最大的影響可能是全球貿易本身會大幅削弱，不確定性也可能因此增加。

貝爾補充，關稅恐導致歐洲出現一定程度的通貨緊縮，甚至可能會衝擊10％的GDP（國內生產毛額）。

荷蘭國際集團（ING）宏觀研究主管布雷斯基（Carsten Brezski）則表示，全球保護主義策略已促使歐洲採取自己的保護主義措施，歐洲未來預計將看到更多的產業政策，這代表著各國政府可能試圖支持或補貼歐洲的某些產業。

布雷斯基指出，由於歐洲極度依賴與中國、美國在內的全球貿易，緊張局勢升溫表明「歐洲可能是受影響最嚴重的地方」。

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