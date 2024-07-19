找跨性別網紅業配成反效果 美啤酒龍頭百威「變老三」

找跨性別網紅後，百威淡啤不只痛失美國啤酒市場最暢銷啤酒的寶座，今年更直接「變老三」。（美聯社）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國跨性別網紅馬爾瓦尼（Dylan Mulvaney）在去年4月初，業配安海斯-布希英博集團（AB InBev）旗下的百威淡啤（Bud Light）後，引發保守派人士不滿、發起抵制行動，從那之後，百威淡啤的銷量一直在下降，百威淡啤去年就痛失美國啤酒市場最暢銷啤酒的寶座，今年更直接「變老三」。

《CNN》報導，根據尼爾森IQ（Nielsen IQ）的數據，從5月底的陣亡將士紀念日假期，到7月4日的美國獨立日假期這段關鍵銷售時期，同為安海斯-布希英博集團旗下的米凱羅啤酒（Michelob Ultra），已經超越百威淡啤，成為雜貨店和超商第2大暢銷品牌。

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尼爾森IQ數據顯示，在截至7月6日的4週期間，星座集團 （Constellation Brands）的莫德洛啤酒（Modelo Especial）是最暢銷的品牌，占零售店啤酒銷售額的9.7%，其次是米凱羅啤酒的7.3%，再來才是百威淡啤的6.5%。

百威淡啤的銷售下滑，進一步表明，自馬爾瓦尼在去年4月業配後的抵制力道，對百威淡啤的銷售造成了持久性的影響。

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