台灣掏空美晶片產業是誤解 彭博專欄作家反駁川普：恐給中國機會

共和黨總統候選人川普日前表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，引發爭議。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕共和黨總統候選人川普日前表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，引發爭議，彭博觀點專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）對此撰文反駁，強調川普的說法並不正確。

彭博專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）18日在《彭博觀點》（Bloomberg Opinion）發文表示，川普所謂台灣掏空美國晶片產業的說法是一種誤解，恐對美台產業關係造成衝擊，甚至反而幫助到正致力強化科技業的中國。

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高燦鳴指出，這並非川普第一次對台灣晶片產業發表類似言論，卻是在美中兩大強權的軍事、貿易與科技競爭加劇之際首次提起，他強調：「台灣在全球半導體的市佔率不到四分之一，落後於美國，但在製造先進晶片方面高占逾90%。」

高燦鳴提到，1990年代，當美國新興晶片設計公司在國內找不到代工廠，台積電與聯電伸出援手，若非台灣企業，高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）、賽靈思（Xilinx）等美國半導體巨頭今日不會存在；過去20年來，當美國企業在發展技術、擴張產能方面停滯不前，台灣公司投入資金研發新製程，斥資超過2500億美元設廠以大量生產美國設計的晶片。

若認為台美經濟並非互惠關係，恐破壞世界上最重要產業關係之一，進而讓中國有機可乘，高燦鳴文末強調：「無論最後誰入主白宮，這人都得明白台灣並非競爭對手，而是協助美國科技維持領先地位的最大支持者之一。」

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