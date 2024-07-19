焦點股》弘塑：台積電CoWoS供不應求 設備族群股價大復活

台積電昨法說會再談CoWoS，激勵相關設備族群今股價復活，由黑翻紅，弘塑（3131）強攻漲停，圖左為弘塑董事長張鴻泰、右為執行長石本立。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電昨法說會釋出先進封裝CoWoS仍供不應求，已盡力擴增產能，今明年產能都將翻倍，希望2025年供需能緩解，2026年達供需平衡；台積電法說會再談CoWoS，激勵相關設備族群今股價復活，由黑翻紅，弘塑（3131）、辛耘（3583）、均華（6640）、萬潤（6187）等股價均大漲，其中，弘塑、均華盤中皆攻漲停。

台積電指出，AI晶片帶動CoWoS先進封裝需求持續強勁，已盡力擴增CoWoS產能，但需求太強仍很難滿足，今年與明年連續兩年的產能都將倍增，希望2025年供需能緩解，2026年達供需平衡，台積電會與後段專業封測代工廠持續合作，以因應客戶需求。

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CoWoS相關設備族群今股價紛翻紅，辛耘以390元開盤，盤中回升到4百元大關之上，最高達418元、大漲36元；弘塑以1320元開漲，盤中拉到1410元漲停價；均華以708元開出，盤中也一度攻上漲停752元、大漲68元；萬潤以243.5元平盤開出，盤中最高達254元，上漲10.5元。

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