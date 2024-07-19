新鮮人面試遭打槍 求職網：6成履歷不合格、自傳不到50分

yes123求職網調查，今年新鮮人面試高達6成履歷不合格、自傳平均更不到50分（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕自５月下旬畢業季以來，不少新鮮人已順利求職，但跟據yes123求職網的調查，上千家今年曾收過新鮮人履歷的企業，高達６成對收到的履歷不滿意，對於今年收到的新鮮人自傳，更僅有「49.8分」的超低評價，較去年的51.7分更低，其中近1成甚至批評收到的自傳內容都是「零分」。

目前正值畢業求職旺季，各行業也均面臨「缺工潮」，yes123求職網日前進行「企業評價Z世代畢業生調查」，希望了解今年出社會的新鮮人求職情形。

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調查顯示，截至7月份上半個月，有97%的企業今年已收過新鮮人的履歷，且近9成已進行面試。但有多達6成的企業，認為今年新鮮人的履歷「不合格」，主要最不滿意之處，在可複選狀態下，排名前５大分別為「個人基本資料不完整」（67.1%）、「未附照片」（55.2%）、「未附自傳」（50.9%），以及「應徵不同缺，都是同一封履歷，連應徵項目也沒改」（49.1%）、「履歷內容誇大不實」（31.2%）。

調查顯示，如果面試者有附上個人照將優先安排面試，「自傳寫得好」，更有高達99.2%的企業會優先通知面試。但受訪企業最受不了的個人照片，是過度修圖、自拍模糊、生活照等「NG履歷照」。

受訪企業坦言，平均每份自傳僅會花上111.8秒閱讀，最多不會耗費「3分鐘（含）以上」的時間，因此「套用既定範本」、「看不出個人特色、優勢與強項」、「內容缺少對工作的想法」，及「搞錯重點，內容無關工作」、「缺少技能專長的描述」等內容的自傳，都會立刻篩除。

整體而言，企業主替今年新鮮人的「求職禮貌」，平均打54分，同樣屬於不及格，且低於去年的55.7分。依據受訪企業統計，平均要面試約19.3位社會新鮮人，才有可能找到一位適合的人才，但因今年畢業季面臨缺工問題，約有51.7%的企業坦言，「下修、放寬」錄取標準。

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