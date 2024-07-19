AI需求旺！台積電毛利率前景佳 花旗喊出1500元新天價

花旗喊買台積電（2330），目標價1500元。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（18）日舉行法說會，公佈第2季稅後純益約新台幣2478.5億元，超出華爾街普遍預期，台積電第3季營收預估季增近1成，毛利率進一步擴張，花旗（Citi）最新報告表示，在AI對先進節點的旺盛需求下，毛利率的強勁前景將帶動獲利進一步上調，重申買入台積電，並喊出1500元的新目標價。

台積電在法說會上提出「晶圓製造2.0」新定義，包括記憶體製造之外的整合元件製造商（IDM）、先進封裝與測試、光罩製作與其他，此一新定義將擴展未來市場機會，預期新定義將使2024年晶圓製造產業規模年增近10%。根據這一定義，在2500億美元的市場規模中，台積電市佔為28％。

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台積電7奈米、5奈米和3奈米等先進製程節點貢獻了Q2晶圓收入的67％，高效能運算（HPC）佔比則達52％。由於強勁的先進製程需求，花旗認為，從2025年開始台積電的成長前景將更為強勁。

台積電先進封裝CoWoS產能預計在2024年將比去年同期成長1倍以上，不斷成長的AI需求預計也將支持CoWoS在未來1-2年內加速擴張。台積電也點出AI在推動需求方面的作用，以及公司如何將AI是為長期成長趨勢。針對邊緣AI，雖然短期內不會出現PC、智慧手機替代需求，但由於晶片規模整體增加5-10％，台積電將AI視為結構性趨勢。台積電也發現，愈來愈多智慧手機客戶正在轉向InFO等先進封裝。

由於今年美國將進行總統大選，導致人們對於地緣緊張局勢的擔憂日益加劇，但台積電表明，將繼續進行海外擴張以降低風險，這包括明年在美國和日本新建晶圓廠，以及實現產地多元化，台積電也在現金流和資產負債表中報告了政府補貼。對於地緣緊張局勢下任何潛在的關稅、貿易政策帶來的成本，台積電則表示，將由客戶買單。

儘管面臨地緣政治緊張、通膨、電費上漲和海外產能增加帶來的營運成本上升等潛在挑戰，台積電能保持樂觀，將毛利率維持在53％以上的較高水位。

在利潤改善、產能利用率持續上漲的背景下，花旗將台積電2024、2025年每股盈餘預期分別上調6％、2％。儘管美國大選存在潛在的市場不確定性，但花旗相信，台積電領先的技術和扎實的執行力，已在過去幾年的市場動盪中證明自己能支撐其業務。基於穩定的獲利成長前景，以及不斷改善的毛利率趨勢，花旗維持買入，並將目標價從1150元上調至1500元。

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