美國2大「債主」齊拋！ 中日兩國5月大賣債券

中國投資者拋售美國股票、債券數量創歷史新高。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大經濟體之間的外交緊張局勢持續加劇，美國2大「債主」齊拋美債。《彭博》報導，5月份中國拋售的美國股票、債券數量創歷史新高，日本所持有的美債部位也創下半年新低。

根據美國財政部數據顯示，5月份日本的美債部位連2個月合計減持約595億美元（約新台幣1.94兆元）。與此同時，5月份中國拋售美國國債約239億美元（約新台幣7825.4億元），創2022年3月以來新高。

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此外，中國也拋售美國股票約76.8億美元（約新台幣2514.6億元），規模創單月最高紀錄，是4月拋售規模30億美元（約新台幣982億元）的2倍多。機構債部分，約賣出110億美元（約新台幣3601.6億元），規模為2012年來之最，為連續7個月賣出。

日本和中國一直是美國國債最大的外國持有者之一，但自2022年4月起，中國的美債持股一直低於1兆美元（約新台幣32.76兆元）；截至2024年5月份，中國是僅次於日本的第二大美債持有國家。

報導指出，因地緣政治牽動，中美緊張關係加劇，恐引發北京可能將其外匯儲備從美國資產轉移出來。

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