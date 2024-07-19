晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美國2大「債主」齊拋！ 中日兩國5月大賣債券

2024/07/19 11:46

中國投資者拋售美國股票、債券數量創歷史新高。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大經濟體之間的外交緊張局勢持續加劇，美國2大「債主」齊拋美債。《彭博》報導，5月份中國拋售的美國股票、債券數量創歷史新高，日本所持有的美債部位也創下半年新低。

根據美國財政部數據顯示，5月份日本的美債部位連2個月合計減持約595億美元（約新台幣1.94兆元）。與此同時，5月份中國拋售美國國債約239億美元（約新台幣7825.4億元），創2022年3月以來新高。

此外，中國也拋售美國股票約76.8億美元（約新台幣2514.6億元），規模創單月最高紀錄，是4月拋售規模30億美元（約新台幣982億元）的2倍多。機構債部分，約賣出110億美元（約新台幣3601.6億元），規模為2012年來之最，為連續7個月賣出。

日本和中國一直是美國國債最大的外國持有者之一，但自2022年4月起，中國的美債持股一直低於1兆美元（約新台幣32.76兆元）；截至2024年5月份，中國是僅次於日本的第二大美債持有國家。

報導指出，因地緣政治牽動，中美緊張關係加劇，恐引發北京可能將其外匯儲備從美國資產轉移出來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財