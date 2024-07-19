台積電股價再跌破千元，市值失守26兆元 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）昨召開法說會，釋出第2季獲利亮眼成績，第3季財測也續成長，上修全年營收成長與資本支出，先進製程與先進封裝產能吃緊到明後年，法說會後，外資紛調高目標價，最高達1500元，但利多不敵美股大跌與地緣政治風險，今股價不漲反跌，再跌破千元大關，以988元、下跌17元開出，市值縮減為25.6兆元，截至9點31分，股價最高來到995元。

受惠AI晶片對3、5奈米先進製程需求強勁，台積電第2季營收為208.2億美元，季增10.3%、年增32.8%，創歷史新高並超越財測，毛利率53.2%，超越財測高標53%，稅後純益約新台幣2478.5億元，平均日賺27.5億元，每股稅後盈餘為新台幣9.56元，獲利創同期新高。

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展望第3季，台積電預估營收224~232億美元，中間值估約季增9.5%、年增32%，主因HPC需求續強及高階智慧型手機復甦，毛利率為53.5-55.5%，營業利益率則為 42.5~44.5%，雙率可望高於上季，長期毛利率展望維持53%或更高。

展望2024年全年，台積電觀察近3個月客戶對AI和高端智慧型手機相關需求更較強，下半年3、5奈米製程的整體產能利用率更提高，將全年營收上修為24~26%，較先前的21%-26%稍好，資本支出約300~320 億美元，下限高於先前280億美元，其中，70%-80%用於先進製程。

台積電也指出，先進封裝CoWoS仍供不應求，已盡力擴增產能，明後年產能都將翻倍，預估2025供需緩解，2026年供需平衡，毛利率已接近公司平均幅度。AI需求強勁，先進製程持續供不應求，明年3、5奈米產能仍吃緊，將會持續擴大產能，盡力滿足客戶需求，希望到2026年能緩解。

台積電明年將量產2奈米，公司預計2奈米設計定案數量比3、5奈米多，2025年量產，估營收將會比3奈米貢獻更大，毛利率也會較快達到公司平均值。1.6奈米的A16製程將於2026下半年量產。

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