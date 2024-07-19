小資族撿便宜！台積電、00919、鴻海3檔成交量高達1631萬股

台積電、00919、鴻海3檔18日成交量高達1631萬股（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股昨（18日）大跌371點，指數失守23400點，不過小資存股熱度不減，觀察18日台股零股交易情況，其中台積電、鴻海分居冠亞軍，而高息ETF00919則位列第3，光這3檔成交量就達1631萬股。

觀察前十大排行中，台股ETF就佔了7席，其中高股息ETF佔了5席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。進一步觀察00919、00929、00878、0056、00946這5檔台股高息ETF今年來含息表現，其中00919上漲20.16%表現居冠。

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至於今年新成立的00946表現也不俗，今年來含息漲5.7%，由於 17日公布首次配息，根據群益投信官網公告資訊，00946本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.067元，預估年化配息率為7.55%，是目前今年台股ETF新兵中配息最佳的，因此也讓許多投資人逢低進場，00946除息日訂於8月7日，故想參與配息的投資人，最晚須在8月6日買進。

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