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竊逾3400億韓元面板OLED技術給中國！三星前研究員將入獄

2024/07/19 11:19

南韓三星顯示1名前研究員，因涉嫌向中國洩露OLED製造技術，被判6年有期徒刑。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星顯示（Samsung Display）1名前研究員，因涉嫌向中國洩露OLED製造技術，週四（18日）被南韓法院判處6年有期徒刑，外洩的這些技術總價值超過3400億韓元（約87.6億元新台幣），該起案件突顯了科技業知識產權被盜竊的高風險。

《Business Korea》報導，涉案的A先生是OLED領域專家，在三星顯示工作了10多年時間，而在2018年至2020年5月期間，A先生非法取得並使用了三星的商業機密，包含OLED顯示器ELA（準分子雷射退火）設備反轉光學系統，以及OCR噴墨設備技術，將其出售並提供給中國企業。

報導提到，這些技術的總價值超過3400億韓元，是三星在OLED市場競爭不可或缺的一大優勢。

A先生的洩密計畫，涉及了他的後輩、下屬和在三星任職的朋友，這些人幫助A先生竊取了商業機密，並複製三星顯示的技術。2020年8月時，這5名共犯被起訴，其中3名三星顯示研究人員被判處1至2年有期徒刑，其他2名朋友則是緩刑。

A先生在2020年10月被起訴，同時也被拘留，在今年3月因拘留期限到期後他被保釋，不過到了週四宣判後，A先生立即被拘留。

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