美智庫想廢除Fed？川普若上任、「2025計畫」恐發揮影響

美國保守派智庫對美國聯準會的職責和貨幣政策工具提出了一系列限制性建議。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國保守派智庫傳統基金會 （Heritage Foundation） 近日發布了一份名為《2025 計畫》（Project 2025）的政策建議書，對美國聯準會 （Fed） 的職責和貨幣政策工具提出了一系列限制性建議。據報導指出，該計畫還建議恢復金本位制或徹底廢除 Fed。

該智庫聲明建議，修改聯準會的職責、資產負債表和應對金融危機的措施。隨著川普團隊有機會重返白宮，市場正持續關注該計畫的影響力。

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該計畫的主要撰稿人，包括曾在川普政府任職的經濟學家保羅 · 溫弗里等人。他們批評，Fed長期以來在貨幣供應和金融監管方面「管理無能」。

該計畫認為，Fed面臨著在選舉前刺激經濟增長和為政府預算赤字融資的政治壓力，主張將貨幣政策的控制權從 Fed手中奪回。

雖然該計畫的一些建議在短期內可能難以實現，但其對Fed職責和工具的限制性建議，以及恢復金本位制的主張，反映了保守派對貨幣政策的根本性批評。

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