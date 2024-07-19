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日本6月通膨加速 升息箭在弦上

2024/07/19 08:55

日本6月通膨連續第2個月加速，將使日銀有理由在7月31日結束的政策會議上考慮升息。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本6月通膨連續第2個月加速，物價持續的上漲，將使日本央行（BOJ，日銀）有理由在在本月底舉行的貨幣政策會議上，考慮升息的可能性。

《彭博》報導，日本總務省週五（19日）報告表示，由於能源成本略有上升，不包括新鮮食品在內的消費者物價年增2.6％，漲幅高於5月的2.7％。儘管這項數據略為低於經濟學家預期的2.7％，但已是第27個月，將通膨率維持在央行的2％目標之上。

最新的通膨數據，在很大程度上反映了上個月底公佈的東京物價指標走勢，顯示能源價格上漲，帶動物價加速走高，物價上漲將使日銀有理由在7月31日結束的政策會議上考慮升息。

日銀也計劃公佈削減債券購買的路線圖，並發佈經濟前景報告，包括最新的通膨預測，在4月的報告中，日銀預計這一會計年度主要物價指標將平均成長2.8％。

持續升溫的通膨壓力對日本經濟來說是一個正面訊號，日本近期多項經濟數據好壞參半，7月稍早，日本1月至3月單季GDP（國內生產毛額）樹具備下調，顯示出更嚴重的收縮，5月家庭支出也意外出現下滑。

與此同時，勞工的基本薪資出現了1993年以來最大漲幅，這是實現薪資成長、需求帶動物價成長良性循環前景的一個好消息。另外，6月日本出口連續第7個月成長，支持了Q2經濟成長將回升的觀點。

日本全國範圍內這波物價成長，主要由政府逐步取消公營事業補貼後，能源價格上漲所推動。天然氣價格受到的影響最為明顯，較去年同期漲3.7％，反觀5月跌3.2％。由於去年基數較高，業者因大宗商品成本飆升而大幅調漲電費，因此電價受到補貼終止的影響較小。

展望未來，彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，日本核心CPI（消費者物價指數）將在2025年Q1之前保持在2％目標之上。日本目前利率為0-0.1％，彭博預計，日銀將在7月將利率上調至0.15-0.25％，然後在10月會議進一步將利率目標升至0.4-0.5％。

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