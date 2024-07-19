川普不滿台灣半導體太強？美媒：台積電地位無可取代

外媒指出，台灣的安全對輝達（NVIDIA）等大型科技公司來說相當重要，尤其台積電（2330）是輝達AI訓練晶片唯一供應商，無法被取代。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普週二（16日）表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，這番言論引起市場熱議。對此《財星》（Fortune）分析，川普會有此言，部分原因是他對台灣晶片製造商在競爭中勝過美國同行感到不滿，報導又表示，台灣的安全對輝達（NVIDIA）等大型科技公司來說相當重要，尤其台積電（2330）是輝達AI訓練晶片唯一供應商，無法被取代。

《財星》報導，台灣被中國視為其領土之一，而台灣又是高端半導體的第1大製造中心，例如輝達的H100晶片，以及為微軟（Microsoft）、Google、亞馬遜（Amazon）等公司使用的生成式AI資料中心提供動力。

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不過中國的入侵或海上封鎖的威脅，令投資者感到擔憂。去年股神「股神」巴菲特（Warren Buffett）為此出手了台積電全部的股份，以避免任何不必要的風險。

報導指出，川普16日的言論震驚各界，似乎是公開告訴向中國等競爭對手，從而吸引他們利用這1弱點拿捏台灣，該言論也使晶片股重挫。

不過《財星》表示，台灣的安全對輝達等大型科技公司來說相當重要，因為輝達沒有像英特爾（Intel）一樣，自己製造自己的晶片，而是外包給台積電代工。

台積電於1987年由張忠謀創立，現是全球最大的代工廠。台積電是輝達AI晶片的唯一供應商，並且是無法被取代的地位，因此儘管台積電並未設計AI晶片，但其獨特供應鏈控制，使其與輝達一樣，在AI熱潮中受惠。

本月早些時候，台積電成為首家突破1兆美元市值的東亞公司，而18日台積電公布強勁的季度業績後，上調了後市的預期。因此，《財星》指出，台灣半導體工業對美國的利益至關重要，以至於美國陸軍戰爭學院探索了一些方案，主張在中國入侵時拆除其晶片工廠，以免落入中國手中。

而日前川普接受「彭博商業週刊」（Bloomberg Businessweek）專訪，針對美國是否會在中國入侵時保衛台灣，川普稱台灣搶走所有晶片生意，美國宛如保險公司，卻一無所獲，他還聲稱「台灣應該要付費」。

《財星》指出，部分原因是因他對台灣晶片製造商在競爭中勝過美國同行感到不滿，而他的隱含威脅，讓人想到與美國共和黨總統參選人馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）截然不同的看法。當時馬斯瓦米曾說若當選總統，將保衛台灣免受中國侵略，直到美國在半導體製造上取得自主性為止。

《財星》猜測，這次言論可能是向台北立法者發出1訊息，及他們需要進一步向豬肉等美國主要進口產品開放市場。不過文章最後也指出，只要川普堅持美國與台灣的聯盟只是交易性質的，這個問題就可能不會消失。

而針對川普言論，行政院長卓榮泰回應，台灣身為國際村一員，對區域和平穩定有共同責任，台灣穩定加強國防預算和恢復義務役役期，以及強化社會韌性，都是展現身為國際一份子的責任，只要持續展現相關能力，就能得到更多國家的協助。

卓榮泰指出，台美過去友好的關係，會努力不僅維持、且更能往好的方向走，雙方對於台海印太地區共同的責任，「我們願意付出更多責任，這是在防衛我們自己、保障安全」。

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