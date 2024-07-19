日本上半年外國客破1778萬創同期新高 台灣客排前3

日本上半年外國客破1778萬刷同期新高。（示意圖，歐新）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本政府相關人士週四（18日）透露，2024年1月至6月，訪問日本的外國遊客累計人次達1778萬人，創下上半年歷史新高，若這1趨勢持續下去，2024年全年累計訪日遊客數有望超過2019年時創下的3188萬人歷史最高紀錄，而從國別和地區別來看，6月訪日遊客前3分別為韓國、中國、台灣。

綜合日本《東京新聞》、《共同社》報導，今年6月，前往日本旅遊的外國遊客就達約314萬人，創單月新高，且旅日觀光客連4個月超過300萬人次。

請繼續往下閱讀...

另外外國遊客在住宿、購物等方面的消費額在4月至6月達約2.1兆日圓（約新台幣4400億元），刷新了季度最高紀錄。

今年年1月至6月，訪問日本的外國遊客累計人次達1778萬人，創下上半年歷史新高，日媒也指出，過去的上半年紀錄中，最多遊客數是在新冠疫情爆發前，2019年時曾達到1663萬人。

從國別和地區別來看，6月訪日遊客最多的是來自韓國（約70萬人），接著是中國（約66萬人）、台灣（約57萬人）、美國（約30萬人）、香港（約25萬人）。

日本官員透露，日圓貶值吸引了大量外國遊客，但同時也引發了交通擁堵和不當行為所引發的所謂觀光公害問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法