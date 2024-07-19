可成爆內線交易 董事長洪水樹1000萬交保

可成董事長洪水樹。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕金屬機殼大廠可成科技公司董事長洪水樹，涉嫌兩度在禁止交易期間偷買股，不法獲利及擬制性獲利逾千萬元。台北地檢署昨發動搜索並約談洪水樹夫妻等9人，複訊後依涉犯內線交易等罪，諭令洪水樹1000萬交保。

洪水樹兒子洪仲凱。（記者陳彩玲攝）

另洪水樹妻子林珍玫，兒子洪仲凱、洪偉修，女兒洪怡婷，弟弟、可成總經理洪天賜，各500萬交保，至於洪天賜的妻子郭素美300萬交保。

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洪水樹兒子洪偉修。（記者陳彩玲攝）

根據公開資訊觀測站顯示，2020年3月17日，可成科技發布重訊，為維護公司信用及股東權益，董事會決議自集中交易市場買回普通股；另於2021年9月16日發布重訊，再次自集中交易市場買回普通股，兩次預計花費2000多億，目標買回5萬張可成股票。

可成總經理洪天賜和其妻子郭蘇素美。（記者陳彩玲攝）

據了解，洪水樹涉嫌在上述兩次公告買回庫藏股重大訊息，於禁止交易期間，透過自己親友買賣可成股票，不法獲利及擬制性獲利逾千萬元，台北地檢署昨指揮調查局北機站、台北市調處執行搜索21處，並訊問洪水樹夫妻、兒子、女兒等被告9人，全案朝違反證交法內線交易等罪偵辦。

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