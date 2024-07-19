恐慌上升！道瓊收黑533點 台積電ADR逆勢上漲0.39％

週四美股收黑。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人持續拋售大型科技股，週四美股收黑，被視為恐慌指標的VIX指數觸及五月初以來最高，道瓊工業指數下跌533.06點、1.29%，那斯達克及標普500指數分別下滑0.70%、0.78%，費城半導體指數逆勢上漲0.51%，台積電ADR尾盤上漲0.39%，收在171.87美元。

綜合外媒報導，投資人繼續削減高漲的科技股，轉往其他類股，包括中型和小型股，這些板塊之前表現落後，但現在情況逆轉。

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本週以來，標普500指數下跌超過1%，那斯達克指數則因科技股遭拋售而下跌近3%。安聯投資策略師里普利表示，顯然聯準會放鬆利率將對小型企業有利，在此同時，投資人對今年利潤豐厚的科技股也保持謹慎和獲利了結的態度。

政經消息方面，美國總統拜登17日宣布確診，新冠病毒檢測呈陽性，也面臨巨大壓力，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選。此外，首次申請失業救濟數據高於預期，進一步證明勞動市場正在疲軟。聯準會表示，這是使通膨持續下行道路的必要步驟。

道瓊工業指數下跌533.08點或1.29%，收40665.02點。

那斯達克指數下跌125.68點或0.70%，收17871.22點。

S&P 500 指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點。

費城半導體指數上漲27.71點或0.51%，收5436.42點。

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