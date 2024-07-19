晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

恐慌上升！道瓊收黑533點 台積電ADR逆勢上漲0.39％

2024/07/19 06:29

週四美股收黑。（路透檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人持續拋售大型科技股，週四美股收黑，被視為恐慌指標的VIX指數觸及五月初以來最高，道瓊工業指數下跌533.06點、1.29%，那斯達克及標普500指數分別下滑0.70%、0.78%，費城半導體指數逆勢上漲0.51%，台積電ADR尾盤上漲0.39%，收在171.87美元。

綜合外媒報導，投資人繼續削減高漲的科技股，轉往其他類股，包括中型和小型股，這些板塊之前表現落後，但現在情況逆轉。

本週以來，標普500指數下跌超過1%，那斯達克指數則因科技股遭拋售而下跌近3%。安聯投資策略師里普利表示，顯然聯準會放鬆利率將對小型企業有利，在此同時，投資人對今年利潤豐厚的科技股也保持謹慎和獲利了結的態度。

政經消息方面，美國總統拜登17日宣布確診，新冠病毒檢測呈陽性，也面臨巨大壓力，民主黨高層透露，拜登最快可能本週末退選。此外，首次申請失業救濟數據高於預期，進一步證明勞動市場正在疲軟。聯準會表示，這是使通膨持續下行道路的必要步驟。

道瓊工業指數下跌533.08點或1.29%，收40665.02點。

那斯達克指數下跌125.68點或0.70%，收17871.22點。

S&P 500 指數下跌43.68點或0.78%，收5544.59點。

費城半導體指數上漲27.71點或0.51%，收5436.42點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財