與中建交越混越差！美國國務院認證 宏國投資環境充滿挑戰

美國國務院發布報告稱，宏都拉斯投資環境充滿挑戰。圖為宏國港口。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕宏都拉斯與中國建交後，經濟情勢沒有變好。美國國務院近日發表一份有關2024宏都拉斯投資環境看法的報告，報告直言，由於政府政策和立法存在巨大不確定性，加上美元取得困難，美商企業主表示，在宏國的營運遇到困難，投資環境變得充滿挑戰。

美國國務院近期發布2024投資環境聲明，這份投資環境聲明提供超過 165 個國家和經濟體的最新投資環境訊息，幫助美國公司做出睿智的商業決策。

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有關宏都拉斯部分，報告提及，儘管宏都拉斯毗鄰美國市場，且是多明尼加、中美洲和加勒比海自由貿易協定（CAFTA-DR）的成員，為投資創造動能。自然資源、高產農業區和合格的勞動力使該國有利於某些投資，為美國產品和雇主創造競爭優勢。

不過，宏都拉斯投資環境已經變得「更具挑戰性」，主要是由於各種問題充滿不確定性，包括獲取外幣困難和法律不確定性等。

報告稱，目前有200 多家美國公司在宏國經營企業，近幾個月來，越來越多的公司指稱，他們在宏國經營遇到挑戰。商界領袖的整體看法是，由於不確定性增加，宏國今年的投資環境變得更具挑戰性。

報告指出，美國和跨國公司已經注意到，由於宏國央行對獲取美元的方式繁瑣且嚴格，導致營運困難，有企業表示，他們很難獲得足夠的美元來支付款項，在某些情況下，甚至無法獲得美元來償還債務或匯回利潤。

報告還說，外商公司對宏國具政治動機的刑事起訴和沒收私人資產的威脅、不可靠且昂貴的電力、針對美國進口產品的非關稅措施，以及日益頻繁的武裝入侵表示擔憂。因犯罪和暴力率仍然很高，增加投資成本並抑制投資，目前在美國協助下，暴力犯罪率呈下降趨勢，但腐敗和白領犯罪（包括洗錢）對經濟繁榮和商界穩定產生負面影響。

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