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鴻海強化創新佈局 子公司寶鑫出清LED廠榮創持股

2024/07/18 21:59

鴻海（2317）宣布集團旗下寶鑫國際投資公司，完全處分LED廠榮創能源科技（3437）持股。（圖取自榮創官網）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）近年持續鎖定創新領域佈局，今晚宣布集團旗下寶鑫國際投資公司完全處分LED廠榮創能源科技（3437）持股，包含交易手續費、稅金在內，總交易金額約3億，已實現利益約9917萬元，鴻海表示，目的在於實現投資利益。

鴻海指出，寶鑫此次出清所持有的榮創科技普通股共計985.3萬股，平均每股交易價格30.57元，已實現利益總計9917萬9761元，在會計科目上，處分利益當中的2335萬6064元已於去年轉列為未分配盈餘，剩下的7582萬3697元於今年度轉列為未分配盈餘。

公開資料顯示，榮創能源科技前身為先進開發光電股份有限公司，1999年成立於新竹，聚焦LED封裝技術，主要產品為表面黏著型發光二極體（SMD LED），2010年更改為現名，2014年在鴻海資金加持之下掛牌上市，一度成為國內僅次於億光（2393）、東貝（已歇業）的第3大LED封裝廠。

不過，隨著鴻海創辦人郭台銘2019年卸下董事長職務，現任董事長劉揚偉展開創新佈局、聚焦3+3戰略，同時縮減集團面板、LED等低毛利業務佈局，2022年退出群創（3481）董事會後，如今子公司寶鑫進一步出清榮創能源科技持股，此舉被市場視為鴻海強化「電動車、數位健康、機器人」 3大未來產業，以及3大關鍵技術「人工智慧、半導體、新世代通訊」的決心。

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