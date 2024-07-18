金管會信心喊話 台股今年漲幅32％優於國際主要股市

證期局表示，雖然台股今天大跌，但今年以來漲幅逾32%，優於國際主要股市表現。（資料照／記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股今天盤中一度下跌600點，外資單日賣超538億元，引起投資人關注；儘管台股大跌、外資大賣，根據金管會統計，台股今年仍以32.56%漲幅，優於國際主要股市，並位居亞股漲幅龍頭寶座。

證期局副局長高晶萍表示，金管會密切注意國際金融情勢變化，上市櫃公司基本面穩健發展，會持續關注國內外金融情勢變化，適時採取相關措施。

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根據證期局統計，受到美股7月17日除道瓊指數小漲外，其餘國際股市均下跌，費城半導體下跌6.81%最大，漲跌幅介於-6.81%至+0.59%。

今（18）日亞股跌多漲少，台股收盤指數23,398.47點，下跌371.35點，跌幅1.56%，成交量5793.36億元；同時段日本跌2.09%、韓國跌1.42%，新加坡跌0.61%，中國上海漲0.27%，香港漲0.45%。

高晶萍說，台股表現是優於國際主要股市，今年截至7月17日止，台股累計漲幅32.56%，相較日本漲幅22.81%、新加坡漲幅7.69%、韓國漲幅7.08%、香港漲幅4.06%、上海跌幅0.41%、深圳跌幅7.24%、美國道瓊漲幅9.31%，台股表現優於國際主要股市。今年截至7月17日止，台股集中市場日均成交量約4384.41億元，相較去年同期增加69.85%。

投顧主管表示，今年截至7月17日止，全球股市漲幅前五名，依序為阿根廷漲63.98%、委內瑞拉57.47%、土耳其49.05%、台灣加權32.56%及費城半導體29.54%。

也就是說，台股表現排國際第四名，加上前3名並非「主要」國際股市，因此，台股堪稱是今年國際股市的「大黑馬」。

高晶萍指出，從基本面來看，今年截至6月底本益比約24.4倍，現金殖利率達2.34% （加計股票股利為2.44%），國內上市櫃公司截至今年6月底累計營收約20.03兆元，較去年同期增加10.23%，為歷年同期次高；台股整體來看，尚稱穩健，呼籲投資人要有信心。

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