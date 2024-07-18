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明年起禁止業務員代收保費 這7家壽險受影響

2024/07/18 20:42

金管會決定，從明年起，全面禁止壽險業務員代收現金保費。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為避免壽險業務員違法挪用客戶保費之違法情事，金管會與壽險公會及業者研商後，已經作出決議，業務員代收保費將走入歷史。金管會保險局今天表示，從明年元月起，不再開放壽險業務員代收現金保費。

保險局也透露，目前共有七家壽險公司仍准許，業務員代收現金保費，包括：國泰人壽、新光人壽、南山人壽、三商人壽、安聯人壽、宏泰人壽及元大人壽，必須在年底前完成調整。

為何作出這樣的決定？保險局主秘古坤榮說，這是為強化防範壽險業務員，不當利用與保戶信任關係進而挪用保費，因此，經綜合評估考量，並且與保險公會研商後達成共識，明年起不再開放壽險業務員可代收現金保費，以保障保戶權益。

古坤榮直言，目前21家壽險公司中，僅剩7家有授權業務員代收現金保費；而且，7家壽險除了業務員可代收現金保費外，還有提供「多元管道」繳納保費，包括：授權金融機構帳戶自動轉帳、透過信用卡自動扣款、臨櫃繳納等，尤其，保險公司也可派「內勤人員」對代收保費需求的客戶收費，業務員在禁止之列。

古坤榮說，已在7月12日發布這項修正命令，金管會修訂「保險業授權代收保險費應注意事項」，自2025年1月1日起，壽險業不得授權有權代收保險費之人代收保戶以現金繳納保費，但產險業不在此限制。

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