「泰」慘了！泰國家庭債務逾12兆、佔GDP 90％

儘管觀光客回流，泰國深陷家庭債務攀升問題，波及經濟成長。（示意圖，歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國政府正為家庭債務攀升、信用卡呆帳問題傷腦筋，統計指出，泰國家庭債務達13.6 兆泰銖（約台幣12.3兆），佔GDP 的90%，其中約1 兆（約台幣9100億）泰銖為呆帳，衝擊經濟成長。

綜合外媒報導，泰國財長Pichai Chunhavajira日前坦言，泰國經濟長期以來表現不佳，由於面臨結構性問題，經濟增長逐漸惡化，政府努力將今年經濟增長率從目前預計的2.5%提高到3%，與過去接近6%的增長率相比，今年的增長率偏低。

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由於經濟復甦不如預期，泰國經濟內閣已指示財政部和泰國銀行（BoT，央行）加快解決家庭債務問題，特別是住房、汽車、摩托車、信用卡和學生貸款方面的呆帳。

目前，家庭債務為13.6 兆泰銖，佔GDP 的90%，其中約1 兆泰銖為呆帳，而且隨著更多債務面臨呆帳風險，這一數字可能會增加，高達一半債務面臨呆帳風險。

有關房貸問題，央行已被指示將房貸償還期限延長，協助減輕購屋者高額開支和生活成本負擔。財長Pichai Chunhavajira表示，政府將要求商業銀行透過延長債務期限和減少還本，幫助陷入還款困難的借款人。

關於信用卡債務問題，目前2400萬張信用卡之中，逾期超過90天的信用卡有140萬張，預計將增加到200-300萬張。為了解決這個問題，泰國央行被要求與信用卡公司協調，將最低還款額從目前的8%降低至5%，並計劃進一步調整。

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