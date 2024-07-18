股匯不同調 新台幣升1.1分收32.605元

新台幣今震盪走升。 （資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台股今重挫371點，外資賣超538億元，但新台幣未受拖累，股匯不同調，因美元指數續跌、亞幣普遍走揚，新台幣也震盪走升，終場以32.605元兌1美元作收、小升1.1分，台北及元太外匯經紀公司總成交量17.77億美元。

外匯交易員表示，新台幣今以32.55元開出後，匯價走揚，但午盤後外資匯出力道擴大，導致新台幣由升轉貶，盤中最低價來到32.65元，盤中震盪加劇，終場新台幣轉貶為升。

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外匯交易員指出，隨著美國通膨降溫，Fed主席鮑爾釋出鴿派言論，市場預期聯準會（Fed）9月降息機率高，國際美元走弱、主要亞幣走升。不過，目前不確定因素仍多，加上美國總統選情變化等，都可能對金融市場造成影響，預料短期新台幣仍將維持區間整理格局。

根據央行統計，今日截至下午4點止，美元指數跌0.18%，主要亞幣多走揚，其中日圓升值0.53%最多、越南盾升值0.28%、人民幣升0.08%、新加坡幣升0.07%、新台幣也小升0.03%，僅韓元下跌0.07%。

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