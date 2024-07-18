電信3雄拜會數發部 林之晨盼建AI繁中資料庫

台灣大總經理林之晨。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕電信3雄董、總今天下午到數發部拜會部長黃彥男，台灣大總經理林之晨在會中提及，台灣AI產業缺乏繁體中文的共同資料庫 （Common Data Set），希望數發部能和跨部會合作，協助繁中AI進展、推進數位產業重返成長。

今天的拜會觸及打詐、頻率使用費、AI等議題，與會人員包含：黃彥男、數發部次長林宜敬，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪。

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林之晨會後受訪表示，數位產業發展現在已經進入「換擋期」，過去1、2年，幾個重要的數位產業不管是電子商務、數位廣告、數位訂閱，年成長都降到10%左右，甚至電商最近這幾季都是個位數的年成長，因此數位發展部很重要，它要重新啟動數位產業的發展。

林之晨認為，AI是其中的關鍵，但台灣AI產業發展卡在沒有繁體中文共同資料庫，雖然ChatGPT、Gemini都能講中文，但語料不是來自台灣，中文都怪怪的。

因此，林之晨鼓勵數發部和其他部會合作，建置繁體中文的共同資料庫，把這些資料庫提供給國內外的AI業者使用，這樣繁體中文的AI進展才會大幅躍進，整個數位產業成長才能重新啟動。

近期「主權AI」備受關注，林之晨直言，如果沒有高品質的繁中共同資料庫，其實訓練不出主權AI，台灣要集合公私的力量去建置。他提到，黃部長（黃彥男）允諾這是重要的議題，也希望能和電信業者展開合作。

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