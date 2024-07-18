旅遊旺季到 易安網旅平險保費收入年增4倍

PChome網家（8044）旗下易安網旅平險投保業績年增400%。圖中為現任總經理王定凱。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕PChome網家（8044）旗下網路保險平台易安網今日表示，暑假來臨、國人旅遊需求大增，易安網推出多項創新旅遊保險方案，搶國內外旅遊商機，自6月下旬以來，平台的旅平險投保件數強勁成長，保費收入較去年同期成長400%，顯示國人的報復性旅遊潮仍強勁復甦。

易安網表示，近期新開賣的臺灣產物旅平險熱銷，因國人喜愛日韓旅遊，也推出安達產物旅平險，是市場唯一提供韓國突發疾病保險的方案，並不僅限於日韓，歐洲、美加、紐澳旅行也可投保，涵蓋國人大多數旅遊目的地，市場需求看俏。

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易安網表示，目前共提供臺產、安達、富邦、新光、泰安等5家保險公司的旅平險方案，易安網總經理王定凱表示，易安網除掌握創新通路優勢，也積極開發差異化商品，如針對日韓旅遊的專屬方案，在競爭激烈的市場中創造差異、脫穎而出，也滿足消費者的多樣化需求。

易安網表示，自2018年金管會修法核發「保經代網路保險執照」以來，就積極掌握政策帶來的商機，目前已成為國內提供旅平險方案最多的保險平台，吸引超過24萬名會員，並與超過25家保險公司合作，線上保險種類包括寵物險、手機險、汽機車險等11項。

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