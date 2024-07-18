首爾房價漲勢加快 南韓政府祭出打房新招

韓國首爾房價近幾個月持續上漲，政府急推一系列新措施以壓抑漲幅。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓首爾房價近幾個月快速上漲，南韓政府週四（18日）為此召開會議，宣布2029年前以低於市場價格，供應23.6萬間住房，同時將加強城市地區舊房改造，以確保當地住房穩定，遏制上漲加速的房價問題。

外媒報導，南韓房地產委員會週四（18日）表示，首爾公寓交易價格連續17週上漲，價格成長速度達到近6年來最快，上漲0.28%，由於房價持續上漲，加劇人們對房價過高的擔憂，南韓政府召開房地產政策相關部長會議，並推出一系列新措施以壓抑漲幅。

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報導指出，南韓政府打房新招，除了供應23.6萬間住房及促進城市地區舊房改造外，南韓企畫財政部部長崔相穆表示，政府計劃下半年解除綠化帶（限制開發區）管制，到時政府將會追加提供建設2萬間以上住宅的用地，後續也將推出促進住宅重建和城市再開發事業的對策，包括將公共住宅供應量從12萬間增加到至少13萬間，並對購買非公寓住宅的人提供稅收優惠。

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