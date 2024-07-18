台灣大遭NCC罰300萬 蔡明忠回應了

由於台灣大哥大仍持續發送超額頻譜，不符網路設置計畫，NCC決議再開罰300萬元。（資料照）

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台灣大哥大持續發送超額頻譜 NCC開罰300萬元

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣大哥大併台灣之星後，未繳回超額頻譜，昨被NCC（國家通訊傳播委員會）開罰300萬元。台灣大董事長蔡明忠今天受訪表示，「該罰就應該罰，不該罰就不該罰，我們是法治國家，一切依法，我們絕對遵法；法律有的權益，我們也會主張」。

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電信三雄董、總今天下午至數發部拜會部長黃彥男，與會人員包含：黃彥男、數發部次長林宜敬，中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪。今天的拜會觸及打詐、頻率使用費、AI等議題。

台灣大哥大與台灣之星去年底正式合併，但台灣大哥大卻未繳回超額頻譜，並繼續發射訊號。國家通訊傳播委員會（NCC）上週已決議對台灣大哥大處30萬元怠金，由於台灣大哥大仍持續發送超額頻譜，不符網路設置計畫，NCC昨決議再開罰300萬元。

對此，台灣大哥大表示遺憾。台灣大哥大表示，昨下午NCC在法院調解庭上一再表明有調解的意願，期待雙方真心誠意共同為280萬原台灣之星用戶權益，盡速達成共識。

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