供不應求！高薪人才匯聚西雅圖 疫後房價飛漲

美國西雅圖聚集多家科技巨擘，亞馬遜（Amazon）總部就位於西雅圖市，圖為亞馬遜球體（Amazon Spheres），現為西雅圖地標之一。（記者蔡昀容攝）

〔記者蔡昀容／美國西雅圖報導〕國內房價有「台積電效應」，匯集多家科技巨擘的美國大西雅圖地區（Great Seattle Area），房源供不應求，主要城市在疫情之後，更飛漲6成以上，iTaiwan台灣青年商會會長勞子駿觀察，即便房價高，一般正常物件7天就能賣掉。

大西雅圖地區有許多科技公司進駐，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）設置總部，Google、Apple、Meta也有辦公據點。

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勞子駿表示，大西雅圖地區的人口成長快速，每年約增1至2萬人，目前有約40萬人；科技巨頭不斷聘請人才，Costco、Starbucks總部和波音的工廠也在這裡，住房需求大，但供應趕不上，導致房價飛漲。

勞子駿指出，目前全美房地產大約落在42萬美元，大西雅圖的兩個主要城市遠高於此，西雅圖市疫情前是75萬美元，現在漲到120萬美元，漲幅6成；貝爾維尤（Bellevue）原本也是75萬美元，現增至150萬美元。

勞子駿說，房價雖高，但大西雅圖地區多是高薪階級，疫情期間人才短缺，高科技公司高薪挖腳，年薪15萬美元起跳很常見，若是雙薪家庭就可能達30萬美元，只要存錢，基本上都能負擔；正常的房子基本上7天就能賣掉，他也遇過3小時就賣掉房子的案例。

大西雅圖地區投資回報率也不差。勞子駿說，台灣租金回報率約2％，這裡4至6％是常態，房地產稅（Property Tax）也不算高，大約是1％左右；這裡也有物業管理公司，幫助投資人買房，協助出租、找客人，形成一個生態系統。

針對房源短缺問題，西雅圖市政府研議放寬建築法規，讓商辦也能作住宅使用。勞子駿認為，就算所有商辦改成住房，房產供應仍不足，頂多只能減緩漲幅速度，但不至於讓房價下跌，尤其美國貸款年利率現在高達6.8％，有房的人也不想賣。

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