官股銀行夫妻檔行員涉嫌幫詐團洗錢賺逾億元 夫收押、妻交保

官股銀行夫妻檔涉嫌幫詐團洗錢，桃園地方法院裁定郭姓男子收押、黃姓女子20萬元交保。（記者周敏鴻攝）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕某官股銀行的郭姓、黃姓行員是夫妻，他們涉嫌與詐騙集團勾結洗錢，成立人頭公司後將詐得的金錢拿來購買虛擬貨幣，再洗錢成為「合法」金錢，估計夫妻倆的不法所得超過1億元，桃園地檢署調查後依洗錢防制法向桃園地方法院聲押2人，桃院今（18日）裁定郭男收押禁見、黃女20萬元交保。

檢方透露，郭男、黃女分別在該銀行位於台北市的兩處分行上班，透過網路加入虛擬貨幣群組後，被隱身在群組內的詐團成員得知銀行行員的身分後，刻意接觸2人並吸收他們成為詐團共犯。詐團先透過負責放款的郭男找客戶貸款拿來投資虛擬貨幣，再讓詐團混在其中，拿詐得的金錢購買虛擬貨幣，之後再由夫妻倆開設的人頭公司將貨幣賣出，幫詐團洗錢。

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檢方估計郭男夫妻倆的不法所得超過1億元，據了解，桃園地檢署檢察官林淑瑗受理詐欺案件後，透過被害人的陳述，調查後擴大溯源，意外發現詐團洗錢容易，懷疑有銀行內鬼，指揮刑事局、台北市警局刑事警察大隊偵辦，才逮到郭男夫妻倆，至於該銀行是否有高層涉案，仍待進一步調查。

桃檢訊後今聲押郭男夫妻倆，桃院裁定郭男收押禁見並禁止接見、通信，至於黃女20萬元交保，法官認為，郭男否認犯行，但事證指出人頭公司與詐團有金錢往來，考量多名相關人員尚未收押，有勾串之虞，若不羈押，難以確保未來的偵查與審判能順利進行；至於黃女較不具主導性，考量她家中小孩年幼，裁定她交保，但不得與共犯、證人接觸。

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