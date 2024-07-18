流標工程終結者！麗明董事長吳春山獲頒朝陽科大名譽博士學位

麗明營造董事長吳春山（左）今天從朝陽科大校長鄭道明（右）手中接下榮譽博士證書。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕被業界稱為「流標工程終結者」的麗明營造董事長吳春山，農家子弟出身，憑著使命感帶領團隊蓋出台中國家歌劇院等地標性建築，還熱心公益成立台灣行動菩薩助學協會及台灣老樹救援協會，為表彰他30多年來在營造領域的傑出成就及對社會的貢獻，朝陽科技大學今天頒予他工程名譽博士學位，他也期許自己成為「美好城市營造人」。

朝陽科大校長鄭道明今天代表頒授工程名譽博士學位證書給麗明營造董事長吳春山，表彰他對台灣工程界的貢獻。鄭道明強調，麗明營造在吳春山帶領下，累積海內外近900項工程實績，代表作品包括台中國家歌劇院、台中新市政府大樓、故宮南院、高雄展覽館及台積電全球研發中心等指標性大型建案，近期更承接台中巨蛋新建工程，其中許多都是標不出去，或是工程難度高，無廠商想承接，但吳春山憑著使命感承包並完工，堪稱營造界的傳奇，相信以吳在營造領域的卓越貢獻，對朝陽校務發展及學子啟發成長，必有極大助益。

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吳春山除在營造業創業有成，也曾榮獲中華民國青年創業楷模、不動產協進會年度建築人物及安永企業家獎，更是熱心公益，致力回饋社會，先後成立台灣行動菩薩助學協會及台灣老樹救援協會，並常年資助惠明盲校、教養院，擔任台中市生命線協會理事長、台灣身心障礙藝術發展協會理事長，同時在疫情期間捐贈組合屋給台中榮民總醫院，更為迷途少年修築勵志夢想學院，訓練一技之長，樹立傑出企業家典範。

吳春山謙稱自己不是很聰明，但相信勤能補拙，「只要不離開跑道，一定能跑到終點」，更要求團隊施工最重要的是品質，「不能偷工減料，絕不能半途而廢」，對於能獲殊榮，吳春山感謝家人尤其是太太陳美惠一路的陪伴、支持。他說，做工程能獲此殊榮不容易，感謝朝陽科大的疼愛和肯定，很高興台灣有許多特殊的建築，麗明都躬逢其盛，相信未來還有很多承擔的機會，將把這份榮耀歸諸於所有的員工。

吳春山並說，現在是AI元年，黃仁勳更說台灣是AI的中心，目前包括台積電、聯發科、廣達等大廠都積極擴廠，例如台積電準備在嘉義、台南、高雄設廠，最近也承攬到台積電和矽品的工程，相信輝達等國際性大廠將會到陸續到台灣設廠，看好未來科技廠辦的需求將會非常大。

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