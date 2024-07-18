全國技能競賽體驗AI智慧互動 完成職涯夢想拼圖

第54屆全國技能競賽今（18）日起至7月20日（六），在臺北南港展覽館舉行。位於展區1樓的「智造夢想」主題展示區，呼應行政院「行動創新AI內閣」。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕第54屆全國技能競賽今（18）日起至7月20日（六），在臺北南港展覽館舉行。位於展區1樓的「智造夢想」主題展示區，呼應行政院「行動創新AI內閣」，將AI技術導入各業務面向，邀請民眾體驗智慧科技力量，運用現代科技為職涯及人生打造更美好的藍圖。

勞動部長何佩珊今日親臨「智造夢想」主題展示區揭幕，何佩珊指出，為呼應行政院「行動創新AI內閣」，勞動部正將AI技術導入各業務面向，使各項措施更貼近民眾的需求。

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展區內的「職涯探索館」、「智慧技能館」、「壯世代菁采館」、「夢想啟航館」均運用先進技術及動手操作的體驗過程，協助民眾探索職涯，引發技能學習興趣，並結合民間力量，邀請花蓮慈濟醫院於「壯世代菁采館」展示AI護理助手、外骨骼機器人、氣場能量儀等先進儀器，展示科技應用於健康的方式，民眾可親自到場體驗。

何佩珊表示，技能競賽是技職教育與產業的媒合劑，並期許技職力能向下扎根、向上發展，鼓勵青年朋友精進技能，爭取國手資格，參加明年在臺灣舉辦的2025亞洲技能競賽，為國爭光。



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