名師解盤》容逸燊：資金板塊挪移 指數後續留意外資動向

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

台股今天盤中一度大跌600點，收盤跌幅收斂，下跌371點，成交量5965億，主要受到川普對於台灣收保護費言論影響，昨天美股輝達費半也都是重挫，同樣民主黨拜登也針對艾斯摩爾以及日本半導體上，採取更嚴格禁令，此話一出，昨天的那斯達克到費半通通都是重挫，反而道瓊還是逆勢往上漲，包括近期美股最強勢的羅素2000，小型股的代表，短短一個多禮拜已經上漲11%，很明顯現在盤勢並不是走空，並不是反轉向下，而是資金在進行板塊挪移，從原本強勢的科技股以及半導體類股，轉移到小型股板塊。

台股同樣有這個狀況，昨天OTC指數才創近期新高，今天拉回到月線，未來持續關注，OTC指數可不可以守住月線支撐，我認為在台積電止穩之後，應該中小型股後續力道會比較強勁，下午台積電公布法說會，第2季EPS為9.56元，目前包含3奈米、5奈米產品，就佔了營收一半，第3季營收預估可以來到1成，毛利率中位數可以來到54.5%，也是非常不錯，夜盤台指期貨也看到有進行反彈走勢，資本支出預期，今年上限並沒有調高，維持在320億美元，低標是往上調來到300億美元。

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所以明天指數部分，應該可以見到初步止穩，只是在偏高檔區域，外資淨空單仍是相對比較多的，包含現貨並沒有再買1000元以上的台積電，以及相對高檔的聯發科，外資動向，牽動到整個指數後續，比較容易進行橫向震盪整理狀況，等到蘋果新機開始出貨前1、2個月，大概8月中左右，可以去留意蘋概股表現，指數我認為在這個地方，可能要稍微休息整理，盤面上仍是非常多的焦點，像消費性電子復甦，以及ABF載板，景碩、欣興近期相對強勢，第3季除了AI先進製程之外，大家可以去留意整個消費性電子復甦，另外還有矽晶圓、被動元件部分，近期表現也都不錯，台股目前暫時休息，我認為下半年行情，仍然是可以期待的，比較大的變數應該會在美國選舉部分，後續持續注意選舉有沒有特殊狀況，以及民主黨拜登會不會讓賢，以上報告謝謝。

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