晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

公股銀行青創及鳳凰貸款共8.6萬人 男性占近7成

2024/07/18 16:02

公股銀行青創及鳳凰貸款人數共8.6萬人。（示意圖，資料照，基隆市政府提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部指出，公股銀行青年創業貸款2019年以前各年底貸款人數僅1萬人上下；2021年因肺炎疫情嚴峻，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉人數暴增，2021年底累計貸款人數及貸款餘額分別達6.3萬人及471億元，截至2023年底貸款人數8.4 萬人、貸款餘額489億元，4年間各增7.2倍及6.6倍。若併計青年創業及微型創業鳳凰貸款，2023年底合計8.6萬人，男性占比近7成。

財政部說明，青年創業及啟動金貸款是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的計畫，承貸金融機構包含公民營銀行，但一向以公股銀行為主。從性別結構來看，近年男性貸款人數占比介於 68%~70%，若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，2023年底平均每位男性貸款餘額59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

另外，公股銀行也辦理以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款；2020年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿20歲的失業者。因凰貸款適用對象侷限特定族群，因此2019年以來各年底貸款人數在2400人上下，2023年底貸款餘額10.8億元，較2019年底增加 25.8%。

以貸款人性別來看，近5年女性占7成4以上，切合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，2023年底男性平均每人 50.2萬元，女性41萬元。若併計青年創業及微型創業鳳凰貸款人數，截至2023年底合計8.6萬人，男性占比近7成。

財政部表示，截至2023年底，公股銀行青年創業及微型創業鳳凰貸款人數合計8.6萬人。（財政部提供）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財