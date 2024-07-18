公股銀行青創及鳳凰貸款共8.6萬人 男性占近7成

公股銀行青創及鳳凰貸款人數共8.6萬人。（示意圖，資料照，基隆市政府提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部指出，公股銀行青年創業貸款2019年以前各年底貸款人數僅1萬人上下；2021年因肺炎疫情嚴峻，對部分業者營運影響甚劇，申請貸款週轉人數暴增，2021年底累計貸款人數及貸款餘額分別達6.3萬人及471億元，截至2023年底貸款人數8.4 萬人、貸款餘額489億元，4年間各增7.2倍及6.6倍。若併計青年創業及微型創業鳳凰貸款，2023年底合計8.6萬人，男性占比近7成。

財政部說明，青年創業及啟動金貸款是政府為協助青年創業者取得經營所需資金，促進創業精神及創造經濟發展所推出的計畫，承貸金融機構包含公民營銀行，但一向以公股銀行為主。從性別結構來看，近年男性貸款人數占比介於 68%~70%，若折算兩性平均每人貸款餘額，男性大多高於女性，2023年底平均每位男性貸款餘額59.6萬元，較女性高出3.5萬元。

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另外，公股銀行也辦理以協助婦女、中高齡國民及離島居民創業的微型創業鳳凰貸款；2020年因應疫情對經濟的衝擊，增納年滿20歲的失業者。因凰貸款適用對象侷限特定族群，因此2019年以來各年底貸款人數在2400人上下，2023年底貸款餘額10.8億元，較2019年底增加 25.8%。

以貸款人性別來看，近5年女性占7成4以上，切合其協助女性完成創業夢想的主要功能，換算成平均每人貸款餘額，男性則高於女性，2023年底男性平均每人 50.2萬元，女性41萬元。若併計青年創業及微型創業鳳凰貸款人數，截至2023年底合計8.6萬人，男性占比近7成。

財政部表示，截至2023年底，公股銀行青年創業及微型創業鳳凰貸款人數合計8.6萬人。（財政部提供）

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