和碩攜手日本富士軟體 掌握5G智慧製造新客戶群

和碩近年持續發展旗下5G專網在智慧製造領域的應用，營運團隊已與日商富士軟體達成戰略合作。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕代工大廠和碩（4938）近年持續發展旗下5G專網在智慧製造領域的應用，營運團隊已與日商富士軟體（FUJISOFT）達成戰略合作，將以5G技術能量協助對方客戶群開發智慧製造解決方案，第6事業群總經理馮震宇說，未來2年5G專網將成為產業標準配備。

和碩將5G專網列為旗下網通業務，與組裝蘋果iPhone，以及代工機上盒、數據機、交換機相同，隸屬於其3大產品線當中的通訊產品，在整體營收當中有近6成的比重，儘管通訊產品中有9成業績來自iPhone，不過和碩正致力於提升其他產品的營收貢獻，5G專網則是其中1個重點發展項目。

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和碩5G產品線由小到大包括設備內部的中央單元、分布單元，並涵蓋小型基地台、伺服器等，富士軟體社長坂下智保說，現已關注到和碩致力於針對傳統工廠數位轉型，在參觀和碩位於桃園的5G智慧工廠之後，期待雙方的合作能夠促進這一方面的轉變，未來5G技術將成為工廠營運不可或缺的一部分。

和碩除了桃園廠之外，也於越南海防、印尼淡巴兩座自家工廠導入5G專網技術發展智慧製造，馮震宇表示，由於代工產業將興起採用5G技術的趨勢，和碩將以強化相關解決方案來引領潮流，目前5G O-Ran已經更臻成熟並實際導入應用場域，「和碩對它給我們帶來的優勢抱持樂觀態度」。

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