交易總額佔比近5成！蝦皮蟬聯東南亞電商龍頭

蝦皮蟬聯東南亞電商市場龍頭寶座。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡研究公司Momentum Works最新數據顯示，蝦皮在2023年的網站成交金額（GMV）依舊是東南亞電商市場的領頭羊，佔交易總額近5成。

外媒報導，新加坡研究公司Momentum Works近日發佈的《2024 年東南亞電子商務》研究報告，2023年東南亞電商交易總額突破千億美元大關，來到1146億美元（約台幣3.74兆），其中蝦皮電商交易總額為551億美元（約台幣1.79兆）居冠，其次是Lazada的188億美元（約台幣6138.2億），而東南亞社群電商新星TikTok Shop及印尼電商巨頭Tokopedia則以163億美元（約台幣5321.9億）的交易額並列第三。

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數據指出，蝦皮今年首季業績持續高漲，訂單總額年增57%至26億美元（約台幣848.9億），單季成交金額也年增36.3%至236億美元（約台幣7705.4億），平臺總營收也年增32.9%至27億美元（約台幣881.5億），對此，母公司冬海集團（Sea）董事長李小冬稱，若能保持今年第一季的增速表現，蝦皮今年總業績一定能再創新高，預估今年將持續獲利。

單看數據，蝦皮在東南亞電商市場可說是無可匹敵，但根據Momentum Works數據指出，TikTok Shop正以驚人速度悄悄崛起，該平台在2021年至2023年的GMV分別為6億美元（約台幣195.9億元）、44億美元（約台幣1436.6億）跟163億美元（約台幣5321.9億），短短3年成長超過27倍，相當驚人。

報導稱，即便TikTok Shop去年底在印尼遭遇一些挫折，自從跟印尼本土平台Tokopedia合併成Shop Tokopedia後，TikTok印尼的電商業務又起死回生，因此專家認為，若蝦皮想守住東南亞市場地位，仍須保持警惕。

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