美東港口罷工迫在眉睫 碼頭工會警告：使用自動化就不談判

國際碼頭工人協會（ILA）與資方陷入談判僵局，罷工威脅再升高。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國東海岸與墨西哥灣沿岸港口罷工威脅迫在眉睫，國際碼頭工人協會（ILA）表示，多年期合約將在9月30日到期，若無法敲定新的碼頭工人協議將導致罷工行動，而10月正值零售業者為年終購物旺季備貨期間，恐造成不小的影響。

外媒報導，美國東岸與墨西哥灣沿岸港口的國際碼頭工人協會（ILA），6月停止與資方的談判，ILA認為馬士基的APM碼頭使用自動系統，並可能侵犯其工作權後，雙方陷入僵局，如今，工會領導人達蓋特（Harold Daggett）再度警告，「碼頭工人新協議的談判時間已所剩不多」，若資方仍未先解決此問題，將不會有後續談判。

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對此，經濟學家、零售商與服裝製造商的貿易組織擔憂，罷工可能會對原本已脆弱的供應鏈產生潛在影響，而外界多次呼籲美國拜登政府介入，不過達蓋特日前強調，不想要有任何一方，包括拜登政府官員在內，「介入我們的協商」。

航運產業主管早已習慣達蓋特的好戰言論，部分主管已開始談論罷工會持續多久，而非是否會發生。若碼頭工人在10月展開罷工，將影響紐約和紐澤西、維吉尼亞與喬治亞州薩凡納在內的一些美國最大港口，恐怕連帶影響零售業者為年終購物旺季的備貨計畫。

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