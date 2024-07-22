LTN經濟通》郭董引以為傲的投資？如今關門熄燈

鴻海創辦人郭台銘過去大力投資的堺工廠，將在今年9月全面停產。（彭博、歐新社資料照，本報合成）

堺工廠連年虧損

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日媒近日報導傳出，日本夏普（SHARP）正尋求讓生產液晶電視面板的堺工廠約500名員工提前退休，進一步推進堺工廠在9月全面停產的計劃，讓這座昔日最先進的面板廠、鴻海創辦人郭台銘過去的投資寵兒在今年正式關門熄燈。

夏普5月公佈的財報顯示，截至2024年3月的會計年度，夏普淨虧損1499億日圓（約新台幣315.6億元），連續第2年出現大幅赤字。其中液晶顯示器業務的低迷是一大問題，相關業務全年營收2兆3219億日圓（約新台幣4889.9億元），年減8.9％，虧損達1223億日圓（約新台幣257.5億元）。

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夏普隨後宣佈，將於今年9月停止位於大阪堺工廠的大型電視液晶面板的生產，同時計劃減少其他廠用於智慧手機和其他設備的中小型液晶面板產量，藉此快速重建業務。由於夏普是日本生產大型液晶面板的唯一公司，堺工廠停產也讓日本徹底退出大型液晶面板生產的行列。

堺工廠是全球首家10代面板廠，投資金額達4300億日圓。（彭博資料照）

郭台銘持有股份一度逾50% 堺工廠經營權轉了一圈回歸夏普

夏普在2007年宣佈，將在大阪堺市建全球產能最大的液晶面板工廠，2009年，夏普與索尼（Sony）共同成立夏普顯示產品公司（Sharp Display Product Corporation），是全球首家10代面板廠，同年7月，夏普將位於日本大阪府堺市設立的新廠分割成獨立的子公司「夏普堺工廠」，10月堺工廠開始營運，並在12月併入夏普顯示產品公司。

夏普堺工廠投資金額4300億日圓（約新台幣905.5億元），2010年全盛時期，堺工廠營業額達到2400億日圓（約新台幣505.4億元），營業利益259億日圓（約新台幣54.5億元），無奈受到中國面板廠大舉擴產，以及日圓升值、韓圜便宜等不利影響，夏普不敵海外對手競爭，導致堺工廠2011年就陷入虧損，長期以來虧多賺少。

2012年，索尼將股份賣給郭台銘的私人基金，與夏普並列為共同經營者。同年，公司更名為堺顯示產品公司（Sakai Display Product Corporation，SDP），8月完成股權轉換，郭台銘的投資公司和夏普皆持有37.61％股權。2016年，夏普出讓部份股權，使得郭台銘個人持有超過一半股份。

從堺工廠牽起線，鴻海集團以及郭台銘個人投資，在2016年以3888億日圓（約新台幣億818.8億元）總投資金額，合計取得夏普66％股權，正式入主，拯救了當時陷入財務困境的夏普。鴻海併購夏普後，半年內協助夏普轉虧為盈。

2021年，夏普以投資大尺寸液晶面板太燒錢為由，董事會決議通過，出清堺顯示產品公司所有股權，不過最終計畫生變，夏普留下2成持股。2022年，夏普宣佈，將提高對堺工廠的持股比重，從海外基金World Praise Limited（WPL）手中買回8成股份，堺工廠回歸成為夏普的全資子公司。

面板景氣飄忽不定，加上中國、南韓對手競爭下，夏普面板事業近年虧多賺少。（歐新社資料照）

面板市場惡化 堺工廠像大和戰艦

2024年5月營運說明會上，夏普時任社長、執行長吳柏勳表示，在生產液晶面板等產品的設備業務中，夏普未能對工廠進行足夠的投資，導致競爭力逐漸下降，業務表現低迷。讓這個品牌在家電等業務一直高速成長的情況下，仍陷入「負循環」，公司也無法採取足夠的措施來擺脫這種局面。

根據研究公司數據，夏普公佈財報時，4月50吋電視面板價格大約是3年前的一半。目前愈來愈多高階電視改用OLED（有機發光二極體），而大眾市場的機款則多半選用更便宜的中製液晶面板，液晶顯示器業務持續虧損下，夏普5月正式宣佈堺工廠停產，以重建業務。

長期以來，液晶業務一直是夏普的代名詞，但由於競爭加劇和需求低迷，給公司帶來很大的衝擊，夏普2022會計年度，全年度淨虧損達2608億日圓（約新台幣億549.2億元），這是自2016會計年度以來，6年後再次出現虧損。而放棄重建大型液晶面板業務的夏普，現在將面臨如何發展可以替代液晶顯示器作為支柱業務的挑戰。

知情人士指出，當液晶顯示器陷入惡性競爭，只能透過鉅額投資才能生存時，公司就應該就此停手止損。在結束龜山廠液晶顯示器投資之後，高層將鉅額投資投入堺工廠之中，在利用率低迷、產能過剩的情況下，堺工廠就像「大和戰艦」。

1名夏普股東也曾向日媒直言，堺工廠變回夏普子公司，在法律程序上可能沒有問題，但最終結果卻造成重大損失，在經營判斷上無疑是「大錯特錯」。

堺工廠今年9月將停止大型液晶面板生產，在母公司鴻海支持下未來預計轉型為AI資料中心。（彭博資料照）

鴻海劉揚偉指堺工廠 將轉型為AI資料中心

郭台銘過去曾稱自己是「全世界投資面板最多的人」，從群創（3481）、夏普、大阪堺工廠到廣州超視堺，根據估計，郭台銘在面板事業的投資金額超過千億元，但近年景氣卻不如預期，過去寄予厚望的面板，反而成為最頭痛的業務。

堺工廠過去曾是郭台銘的，個人投資就超過200億元，2014年郭台銘也親自現身堺工廠，自掏腰包請當時600名員工吃尾牙，並承諾繼續投資。但長年下來堺工廠虧多賺少，郭台銘也在2019年退休從政，老將戴正吳交棒、鴻海董事長劉揚偉一心轉型電動車，這座昔日最先進的面板廠黯然熄燈。

隨著堺工廠將在9月正式停產大型液晶面板，夏普正尋求讓約500名從事面板製造的員工提前退休，相當於該廠約60％的員工。據報，由於液晶面板業務陷入困境，夏普早在2023年4月就在管理階層推動提前退休制度，並在同年9月開始接受55歲以上一般職員提前退休。申請提前退休的員工將可以獲得最多24個月的薪資，以及退休相關福利，專家也將協助提供再就業輔導。

針對各界關注的堺工廠未來發展，日前宣佈出任夏普會長的鴻海董事長劉揚偉表示，堺工廠將轉型為AI資料中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。劉揚偉強調，將協助夏普尋找利基，突破困境，加速從虧損走向獲利，「夏普最壞的時間過去了，未來只會越來越好」。

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