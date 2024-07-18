魏哲家：台積電全年營收年增24％至26％

魏哲家表示，台積電全年營收年增24％至26％（記者廖振輝攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今日召開法說會，總裁魏哲家預估今年成長強勁，營收以美元計算，估年成長將約為24％至26％之間。相較上季預估年營收成長目標21％至26％，這次提出區間更為明確，也較為增加。

魏哲家指出，AI相關強勁需求、智慧型手機需求也看強，驅動第三季業績成長，今年不計記憶體的半導體產業產值將年成長約10%，維持上季法說會預估不變。

請繼續往下閱讀...

對於外資法人關注的CoWoS，魏哲家則回應，目前需求非常強，產能仍不夠，還是呈現嚴重供不應求，台積電會與封測夥伴合作，希望有更多產能提供給客戶，台積電也會持續擴增2025、2026年產能，期望能達到供需平衡。

台積電財務長黃仁昭表示，第三季營收將約224億至232億美元，以中間值計將季增9.5%；受惠產能利用率提高及成本持續改善，毛利率將達53.5%至55.5%，以中間值估，將較第二季上升1.3個百分點；營業利益率預估約42.5%至44.5%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法