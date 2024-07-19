台積電（2330）Q2每股盈餘9.56元，毛利率53.2％超標。（記者廖振輝攝）

1.台積電（2330）週四（18日）舉行法說會，公佈第2季財報，合併營收6735.1億元，稅後純益約新台幣2478.5億元，每股盈餘為新台幣9.56元，創近6季以來新高，毛利率53.2％，營業利益率42.5％。雙率皆超標。展望第3季，台積電預估營收季增7.6-11.4％，毛利率上看55.5％。

2.台股週四（18日）在台積電（2330）領軍電子股狂潟，加上金融也走弱下，加權指數開低走低，以2萬3373.01點開出，盤中一度跌逾600點，來到23148點。午盤過後，台積電買盤進場跌勢收斂，千元關卡失而復得，大盤跌幅也跟著收斂，終場跌371.35點，收2萬3398.47點。

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3.友達（2409）董事會決議將以資本公積每股發放0.9元現金股利，並訂定除息交易日為8月5日，最後過戶日為8月6日，股票於8月7日至8月11日停止過戶，除息基準日為8月11日，現金股利發放日為8月30日。

4.彰銀董事會決議將配發股利0.87元，包括現金股利0.55元及股票股利0.32元，並訂定除權（息）交易日為8月15日，最後過戶日為8月16日，股票於8月17日至8月21日停止過戶，除權息基準日為8月21日現金，而股票股利發放日為9月19日。

5.歐洲央行 （ECB） 18 日宣布利率按兵不動，並表示，歐元區物價壓力仍然不低且服務業通膨上升，整體通膨可能會在明年一段時間內高於目標。ECB 此次利率決策公布後，存款機制利率維持在 3.75%，主要再融資利率為 4.25%、邊際貸款利率為 4.5%。

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