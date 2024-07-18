台灣之光！謝溢宸拿下WCC世界盃拉花大賽冠軍

28歲的謝溢宸拿下2024 WCC世界盃拉花大賽冠軍。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣之光！28歲的謝溢宸打敗36家的國家選手，拿下2024 WCC世界盃拉花大賽（World Latte Art Championship）冠軍，這也是繼10年前拿下烘豆和杯測冠軍後，睽違10年，台灣再度於世界咖啡大賽上奪冠。

28歲的謝溢宸於2019年開始參加台灣拉花大賽的代表權賽，至今已參加過4次，前3次皆拿到第2名，2023年首度獲得台灣冠軍，拿到出國比賽代表權，並於今年首次代表台灣挑戰世界賽。

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今年WCC世界盃拉花大賽共有來自世界各地共36位國家冠軍代表選手參加，經過連續3天的激烈競賽，從初賽、複賽，到最終的決賽，決賽必須拉出3杯拉花。

謝溢宸拉花主題是以多元世界為主軸，拉花分別用鯨魚、駝鹿、龍的花型，呈現全身、半身及臉部，展現多元世界，由於龍在西方世界代表的是邪惡的意向，謝溢宸為此還特別向評審解釋龍在東方世界代表的是吉祥。

謝溢宸說，他本身學的是餐旅科系，17歲在咖啡連鎖店半工半讀，開始接觸到咖啡的世界，當兵退伍後便在宜蘭開起咖啡店「啡Style Cafe」，從很簡陋的設備開始創業，至今咖啡店已開了6年，在宜蘭小有名氣，是Google 4.8顆星的咖啡店。

為了代表台灣參加2024 WCC世界盃拉花大賽，他從3月起每天密集訓練，花了16萬元買牛奶、咖啡練習拉花，拉了1萬多杯，平均1天拉了110杯，手捏鋼杯，整個長繭。

謝溢宸選擇參加拉花比賽是因為拉花是最直接的、視覺的，瞬間每個人就看得到圖像，不像烘豆或沖煮，每個喜歡淺烘或重烘焙的口味都不一樣。

他也強調，比較不是為了賺錢，比賽其實是賠錢的，主要是追求成就感，喜歡的東西花很多時間把它展現出來，追求最後的成果，證明自己。

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