行政院經發會3決議 卓榮泰：引進3到4兆資金投資重大產業

行政院18日召開「經濟發展委員會」，並在會後由院長卓榮泰（右一）、副院長鄭麗君（左二）、政委兼國發會主委劉鏡清（左一）舉行記者會。 （記者劉信德攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院經濟發展委員會今（18）日舉行首次會議，院長卓榮泰會後親自出席記者會，他表示，今天通過了3項決議，包括兆元投資國家發展方案、打造台灣成為亞洲資產管理中心、確認國家人才競爭躍升方案等，其中兆元投資國家發展方案，希望引進3到4兆元的國內外資金，投資台灣的重大建設與產業。

卓榮泰說，經發會未來每一季至少召開一次，一開始會要求用比較高的頻率，會在7、9、11月，召開三次經濟發展委員會；8月會召開第一次顧問會議，希望把把初步討論結果交給顧問會議的專家學者，給政府更多的意見，也指引出未來召開會議需要注意的工作。

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卓榮泰指出，今天獲三項決議，第一、通過兆元投資國家發展方案，希望引進3到4兆的國內外資金，投資台灣的重大建設與產業。未來行政院也會以跨部會合作的方式，設立法規調適的單一窗口，也設立相關平台，加速進行大投資台灣計畫。

卓榮泰說，第二、打造台灣成為具有台灣特色的亞洲資產管理中心。金管會分析現有優勢與限制，目的是讓台灣的資金能盡速流通、運用更有彈性，創造更大更多的經濟福祉，落實普惠金融、綠色金融。

第三、國家人才競爭躍升方案，要以最高的標準育才、留才、攬才，多面向向社會提出各種意見，整合能量，培育所需要的AI人才，在未來要培育20萬名AI相關人才，也要引入12萬名國外優秀人才，加強國家競爭力。

卓榮泰說，為了達到以上幾項工作目標跟計畫，有若干配套計畫跟措施都面臨法令限制，所以法規的鬆綁是未來重要的一環。這除了行政院會研議詳盡計畫，修法、訂法外，也希望能夠透過立法院的協助，能儘速用最快速度達到功能。

卓榮泰強調，行政院經發會是在一個新的時代必須要有新的作為，在資訊多元的時代，科技快速進步，但政府不僅要經濟發展，也要社會文明，更需要團結一致，所以希望結合公私部門跟眾人力量，讓政府跟民間再次充分合作廣徵意見充分討論，更能夠通過跨域合作，利用創新行動達到目標。

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