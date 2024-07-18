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價格戰殺到新疆首富！中國廣匯汽車面臨下市危機

2024/07/18 14:40

中國車企價格戰廝殺慘烈，連中國最大汽車經銷商也撐不住了。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企價格戰不僅衝擊車企生存，也波及經銷商。中國最大車企經銷商之一廣匯汽車業績低迷，股價連續20個交易日低於1元人民幣，自7月18日起停牌。廣匯汽車實際控制人是「新疆首富」孫廣信，在車市低迷下，廣匯市值從千億人民幣跌至65億人民幣，未來恐遭上交所終止上市。

綜合中媒報導，廣匯汽車是2023年中國乘用車銷售量最大的汽車經銷商集團，營收規模排名業界第二。廣匯汽車控股股東是創建於1989年的新疆廣匯實業，實際控制人則是曾被稱為「新疆首富」的孫廣信。截至6月29日，廣匯實業對廣匯汽車的持股比為32.46%。

由於中國車市競爭激烈，廣匯汽車2022年虧損達26.7億元人民幣，2023年雖然轉虧為盈，淨利僅3.9億人民幣。今年業績再度惡化，第一季營收年減11.5%至277.9億人民幣，淨利下滑99.8%，只剩95萬人民幣，第二季虧損擴大至7.6億至9.7億人民幣。

受到業績欠佳衝擊，廣匯汽車17日開盤跌停，收0.78元人民幣，股價連續20個交易日低於1元人民幣，觸及終止上市條件。廣匯汽車當晚就發佈公告稱，公司股票自7月18日起停牌，存在被上交所終止上市交易的風險。

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