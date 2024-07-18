台積電Q2每股獲利9.56元，毛利率53.2%超標（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電今（18）日公佈2024年第二季財報，合併營收約新台幣6735.1億元，稅後純益約新台幣2478.5億元，每股盈餘為新台幣9.56元，創近6季以來新高，也是同期新高，毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，雙率皆超標。

台積電原預估營收以匯率假設基礎為新台幣32.3兌1美元計算，營收約196-204億美元，換算新台幣約為6330億元6589億元，毛利率約為51-53% 營業利益率約40-42%，營收與雙率皆超過高標。

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與去年同期相較，台積電2024年第二季營收增加40.1%，稅後純益與每股盈餘皆增加36.3%。與前一季相較，2024年第二季營收增加13.6%，稅後純益則增加9.9%。

若以美元計算，台積電2024年第二季營收為208.2億元，較去年同期增加32.8%，較前一季增加10.3%。

2024年第二季毛利率為53.2%，營業利益率為42.5%，稅後純益率則為36.8%，雙率都超過預期。

3奈米製程出貨佔台積電2024年第二季晶圓銷售金額的15%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的35%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。

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