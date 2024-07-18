AI Labs打造虛擬護理師 增花蓮慈濟醫院照護量能

AI Labs打造虛擬護理師與AI護理助手。圖為花蓮慈濟醫院護理部主任鍾惠君與虛擬護理師。（AI Labs提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕因超高齡社會來臨，護理人力短缺，台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）今日表示，攜手花蓮慈濟醫院，以該院護理部主任鍾惠君為原型，打造創新AI醫療應用協助護理師，虛擬護理師精通18國語言與太魯閣族語，只要輸入衛教相關文字、幾分鐘內即可自動生成多語言衛教影片。

護理人力短缺已成全球性議題。世界衛生組織（WHO）曾發布指引，建議各國至2030年前，每年護理畢業生應增加8%，以因應逐年成長的人力需求，台灣護理人力也短缺、從業者壓力沈重，因此AI Labs打造「i菩提護理AI助手」、「原住民語虛擬護理師」，欲協助第一線工作者。

請繼續往下閱讀...

AI Labs說明，文書業務佔據護理師許多時間，因此利用AI語音辨識技術「雅婷」以及生成式AI「FedGPT」建立護理助手，並以FedGPT的主動學習（AutoML）技術，為花蓮慈濟醫院訓練出專屬助手「i菩提AI助手」，可辨識中、英、台語，更著重醫療術語的辨識能力，以語音就可生出所需醫療紀錄。

虛擬護理師則使是以鍾惠君為原型，保留原型人物的親和力，且具備多國語言能力，為全球首位可用太魯閣族語溝通的虛擬護理師。花蓮慈濟醫院指出，呼應總統賴清德提出的「AI力即國力」主張，與AI Labs作研發護理AI助手，可減輕院內為數不少的中高齡護理師的工作負擔。

AI Labs創辦人杜奕瑾則表示，將持續開發AI醫療相關服務，並與國內頂尖醫院合作，建立聯邦式學習的AI人工智慧模型，進而提高醫護人員工作效率以及診斷精確度，深化智慧醫療輔助醫護的成果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法