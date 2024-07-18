鼎泰豐全球最大店落腳紐約 全美已開出16家分店

鼎泰豐紐約店空間設計採用傳統中式傳統庭園的概念，主要入口是位於 51 街和百老匯街角的玻璃結構，周圍佈滿漸層色和金色窗簾，中央酒吧和用餐區域就像「主屋」，以燈飾和木製書架為特色。 （鼎泰豐提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以「黃金18摺」的小籠包紅遍全球的鼎泰豐，全球第182家分店明天將正式插旗美國紐約，由紐約知名設計公司Rockwell Group操刀設計，面積超過700坪，有450個座位，躍為鼎泰豐全球最大的分店。

鼎泰豐紐約店是鼎泰豐在美國東岸第1家分店，7月11日開始試營運，預定美國時間7月18日，台灣時間7月19日正式開幕。

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鼎泰豐紐約店的空間設計，採用傳統中式傳統庭園的概念，分為4個區域：入口通道、主屋、酒吧以及兩側的用餐空間。

主要入口是位於 51 街和百老匯街角的玻璃結構，周圍佈滿漸層色和金色窗簾，通往一條蜿蜒的樓梯，當客人走下樓梯，將看見竹林風格的走道以及中式庭園中常見的「月門」（Moon Gate）。

此外，中央酒吧和用餐區域就像「主屋」，以燈飾和木製書架為特色，兩側的用餐區則以不同色調區分，綠色象徵松樹，另一種則是紅玉色，象徵梅花，這些顏色呼應中式庭園中的「冬三友」──松、竹、梅。

鼎泰豐紐約店鄰近紐約最精華的時報廣場（Times Square）與中央公園之間，原預計2021年動工，因碰上疫情及原物料高漲，遲至今年才裝修完工。

鼎泰豐紐約店目前僅開放線上訂位，暫時不接現場客人，待營運穩定後再開放現場候位、外送及外帶服務，初期估計每天約有2000到3000位客人。

鼎泰豐創辦人楊秉彝原本經營「鼎泰豐油行」，賣花生油，後來花生油被罐裝沙拉油打趴，1972年楊秉彝在好友的建議下，將信義路店面改為一半賣油、一半賣小籠包。

轉型賣小吃後，竟然意外的熱銷，1995年由兒子楊紀華接班，靠著1顆顆「黃金18摺」的小籠包紅遍全球。

西元2000年，鼎泰豐董事長楊紀華的弟弟楊國華（Frank Yang） ，帶領鼎泰豐遠赴美國展店，全美至今共有 16 家分店，由楊國華及兩位兒子負責營運。

鼎泰豐也被美國「紐約時報」評選為世界10大美食餐廳， 至今已在日本、澳洲、英國、美國等15個國家和地區開出182家分店，成為台灣打進「世界盃」最成功的餐廳品牌。

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