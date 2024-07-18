路透專欄：川普一席話 曝光了台積電的弱點

路透專欄作家瑪克（Robyn Mak）認為，川普一席話，曝光了台積電的弱點。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普週二（16日）表示，台灣搶了美國所有的晶片生意，台灣應該為國防向美國支付費用，這番言論引起市場熱議。《路透》「熱點透視」（Breakingviews）專欄作家瑪克（Robyn Mak）指出，台積電可能是目前全世界最具主導地位的半導體企業，但可能也是最脆弱的，表示川普的發言，暴露了台積電的弱點就是其命運深受中國和美國的影響。

瑪克指出，川普週二稱，台灣搶了美國的晶片生意，並抱怨台灣晶片製造商接受美國補貼，在美國境內建造新工廠，他希望台灣向美國支付國防費用，瑪克形容，川普的話殘酷地提醒人們，台積電的命運深受北京與華盛頓的影響。

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瑪克表示，相較於現任拜登政府明確地表達對台灣的支持，川普卻批評台灣不僅搶走美國的晶片事業，還沒有給美國任何回報，應該要付保護費。自從5月以來，中國一直不斷加大對台灣的壓力，幾乎每天都派遣軍機在台灣附近執行任務。

瑪克說，這也難怪川普上述言論一出，台積電股價立即下挫，雖然比起今年以來的漲幅，最近的跌幅並不多，但這也突顯出投資人越來越擔心，當其他同業正樂於享受AI熱潮帶來的繁榮之際，不斷惡化的美中關係，正拖累著台積電的股價。

瑪克最後說，雖然川普的言論可以視為選戰的煽動性發言，但川普對於加徵關稅的熱情，以及發放補貼的不確定性，應該會讓正在全球範圍擴張的台積電感到不安。認為川普確實大大增加了台積電在全球的不確定性。

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