日圓0.2128創逾2個月高點！換10萬台幣較上週少吃18碗拉麵

日圓近期強彈，台銀日圓現鈔賣出牌價週四（18日）一度衝至「0.2128」，創下逾2個月高點。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日圓換匯甜甜價沒了？美元指數近期走弱，激勵亞幣反彈，在日圓表現相較強勢的背景下，台銀日圓現鈔賣出牌價週四（18日）一度衝至「0.2128」，創下逾2個月高點，若與上週四（11日）低點相比，換10萬元台幣足足少了1萬8595日圓，等於少吃了18碗拉麵

台銀最新牌告匯率顯示，今天日圓現鈔賣出價在9點04分時，一度來到0.2128元，創逾2個月新高。而就在上週四，台銀日圓現鈔賣出才創下「0.2047」史上最低收盤價，時隔一週已不見「換匯甜甜價」。

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若以兌換10萬元新台幣來看，在上週四0.2047匯率時，可換到48萬8519日圓，但在今天上午0.2128匯率時，只能換到46萬9924日圓，相隔一週直接少了1萬8595日圓。

而大多數日本拉麵售價在800日圓至1200日圓之間，若以1碗拉麵1000日圓來算，和上週換匯相比，少吃了18碗拉麵。

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