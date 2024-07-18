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罕見！同1家彩券行連兩個月開出今彩539頭獎

2024/07/18 12:05

義竹鄉「億竹發彩券行」，連兩個月開出今彩539頭獎，店內安放的彌勒佛，為店裡帶來財運。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉今年開設的彩券行「億竹發彩券行」，昨晚開出第113000171期今彩539頭獎，獎金達800萬元，而億竹發彩券行於6月6日曾開出第113000136期今彩539頭獎，同1家彩券行連兩個月開出頭獎，且2次頭獎都是各由1人獨得，在彩券史上相當罕見！

億竹發彩券行位於義竹鄉六桂村14鄰義竹211號1樓，店家說，去年底要尋找店面承租開設彩券行，第1次時店面房東未答應出租，後來到附近尋找店面也找不到，第2次再去洽談，終於租到店面，為開設彩券行，將店面內部重新裝潢，內部明亮乾淨，希望客人來買彩券時也能有良好、舒適的感受。

店家說，店內安放1尊大型的財神彌勒佛招財，許多民眾來買彩券，看到開口大笑的彌勒佛，都會摸一摸希望帶來財運；上月開出今彩539頭獎，已經非常開心，昨天早上店員突然打不開鐵門，後來突然又莫名可以打開，結果昨晚台彩通知再度開出今彩539頭彩，令人驚喜。

店家說，義竹鄉外地客較少，彩券行位於義竹零售市場附近，平時都是在地民眾來買彩券，研判2次中獎的客人應該都是本地鄉親，讓人覺得「義竹」真的有「一直發」的好運氣。

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