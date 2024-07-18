外媒「5關鍵」揭晶片是全球經濟命脈 世界依賴台積電

晶片是全球數位經濟重要引擎，幾乎與石油同地位的經濟命脈，其不斷成長的能力正支持更多技術。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片是全球數位經濟重要引擎，幾乎與石油同地位的經濟命脈，其不斷成長的能力正支持更多技術，當疫情擾亂晶片生產、全球技術供應鏈陷入數月混亂時，晶片的作用就凸顯出來。《彭博》列舉包括晶片如何重要、為何有晶片製造之爭、誰控制供應、目前晶片競爭進展、全球晶片風險等5因素，並表示，世界上大部分先進邏輯半導體和許多落後晶片均由台灣生產，而全球都依賴台積電（2330），示警只要1場衝突，就可能會切斷台積電與其全球客戶的聯繫。

《彭博》報導，1，晶片的重要。晶片是處理大量數據所需品，成為與幾乎與石油同地位的經濟命脈，未來，任何設備將會越來越依賴晶片。

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2，為何有晶片製造之爭。世界上大多數領先半導體技術起源於美國，但如今台灣和韓國在晶片製造領域佔據主導地位，而中國式最大的電子元件市場，且越來越渴望生產更多自用晶片，使得這個行業成為美國關注的焦點。

美國試圖限制其亞洲競爭隊手的崛起，並且解決其所謂的「國家安全問題」。例如美國目前正在實施出口管制和進口關稅，以節制中國晶片野心，甚至還撥出巨額資金，試圖減少對東亞少數工廠的危險依賴。

3，誰控制供應。就目前來說，晶片新工廠的造價超過200億美元（約新台幣6520億元），且需要數年時間才能完成。在完成後，每天需要24小時不間斷運轉才能獲利。目前台積電、三星有代工業務，不過台積電擁有蘋果、輝達、高通等大企業訂單，絕大部分的代工都由台積電製造。英特爾過去專注於生產自用晶片，現在也企圖在代工領域方面方一杯羹。

至於中國，正在瞄準「類比晶片」這1領域，並大力投資以提高產量並搶​​佔市場。

4.目前晶片競爭進展。報導指出，雖然中國不斷放出資金投資自家半導體產業，但該國晶片製造商仍依賴美國技術，而他們獲得海外晶片生產技術的機會正在減少，因為美國不斷祭出管制措施，並且將中企列入實體黑名單。

而其他國家也在快馬加鞭實現國家半導體計畫，歐盟制定了463億美元（約新台幣1.5兆元）計畫擴大當地製造能力、印度2月批准100億美元（約新台幣3260億元）基金的政府投資，支持包括塔塔集團等建造晶片製造廠。

另外沙烏地阿拉伯也考慮進軍晶片領域，擺脫僅依賴化石燃料的經濟；日本則已為2021年啟動的晶片計畫籌集約253億美元（約新台幣8248億元），預計2027年大規模生產2奈米邏輯晶片。

《彭博》最後提，目前全球晶片生產面臨的最大風險。文章指出，世界上大部分先進邏輯半導體和許多落後晶片均由台灣生產，不過台灣又面臨潛在衝突。

長期以來，中國一直聲稱台灣是其主權下的1個省級行政區，終將回歸成為中國的一部分，並且聲稱威脅要入侵台灣，以阻止其正式獨立。

《彭博》表示，1場戰爭可能會切斷台灣晶片巨頭台積電與全球客戶的聯繫。台積電只為他人製造晶片，而不是設計自己的晶片，而蘋果、輝達等皆是台積電客戶，全世界都依賴台積電。

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