非法銷售澳豐基金吸金148億 兆富董事長等152人起訴

兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，涉嫌在台非法銷售澳豐金融集團等公司的債券及基金，吸金逾130億。（資料照）

〔記者陳彩玲／台北報導〕兆富財富管理顧問公司負責人曾奎銘，涉嫌在台非法銷售澳豐金融集團等公司發行的債券及基金，並保證年度投資報酬率達8%至15%，不法吸金逾148億、804人受害，台北地檢署署今依違反證券投資信託及顧問法、銀行法等罪，起訴曾男和公司主管、業務等152人。

訴求年報酬8％的澳豐基金，傳出在境外吸金千億元，有上萬人受害，國內有8家上市、5家上櫃公司踩雷，被外界稱為「國內史上最大規模受騙案」，而澳豐母集團香港旭暉金融集團，也涉嫌透過兆富、致富、太碁公司，在我國非法銷售該基金，導致不少人受害。

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其中兆富公司曾被查出在台銷售非法澳豐基金，一審台北地院判曾男2年3月徒刑、併科罰金500萬元；其餘6名業務員分別被判刑4月至1年半不等、併科罰金50萬元至300萬元。未料，全案審理期間，曾男又重操舊業，再度被檢方查辦。

檢方起訴指出，曾男2010年5月成立兆富公司，招募151人擔任主管、業務等，在台銷售未經金管會核准澳豐旗下AA、CCIB 、CCCL、CCAM、IWML等公司發行的基金及債券，並保證年度投資報酬率達8%至15%，商品沒有或極低損失風險，且多為到期返還本金並附加約定報酬，吸金逾148億、804人受害。

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